* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 14 мая, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Против сбежавшего из России в Израиль музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом 14 мая сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андре Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что правоохранители рассматривают его действия, как нарушение статьи 330.1 Уголовного кодекса России.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ)», — привели «Известия» слова представителя правоохранительных органов.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

Также Макаревича ожидает проверка на экстремизм. Причиной тому стал разговор с двумя пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Создатель группы «Машина времени» был уверен, что общается с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он заявил, что ожидает победы Киева в конфликте с Москвой и готов дать концерт «в первый же день победы».

Как сообщило ИА Регнум, 13 мая Таганский суд вынес решение оштрафе 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Такую санкцию предусматривает ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Кодекс РФ об административных правонарушениях).

После беседы пранкер Вован назвал глупыми слова музыканта о том, что история нацизма на Украине якобы является лишь пропагандой. В целом высказывания Макаревича он охарактеризовал попыткой понравиться Зеленскому.