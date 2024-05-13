* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 мая, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) поделился впечатлениями от беседы с музыкантом Андреем Макаревичем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который думал, что общается главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Было забавно, как он пытался так понравиться Зеленскому», — поделился с «Известиями» российский пранкер.

Вован назвал очень глупым и комичным прозвучавшее во время беседы мнение музыканта о том, что история нацизма на Украине якобы является лишь пропагандой. Он добавил, что на какое дно не падут некоторые персонажи, чтобы понравится власть имущим. При этом пранкер отметил, что музыкант готов для этого сидеть за одним столом с главой киевского режима, распивать напитки и распевать песни.

Кузнецов также обратил внимание на интересное лицемерие музыканта, который всегда как бы против пропаганды. Как напомнил пранкер, музыкант в беседе посоветовал главе киевского режима работать с информацией, чтобы доносить до Запада точку зрения Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в беседе с российскими пранкерами сбежавший из России в Израиль Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также выразил готовность помогать ВСУ и пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

В разговоре с пранкерами, музыкант добавил, что в России якобы практически не осталось думающих людей. Он признался, что почти два года не был в России и возвращаться не собирается.

Позднее, 13 мая, Таганский суд назначил бежавшему в Израиль музыканту Андрею Макаревичуштраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция певицы Аллы Пугачёвойи музыканта Макаревича в отношении трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» сравнима с лицемерием, но ближе к предательству. По словам дипломата, страшно и дико слышать, что «скорбеть надо молча» от людей искусства.