Белгород, 14 мая, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 14 мая отразили попытку киевского режима атаковать территорию РФ. Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ, сообщили в Минобороны.

Николай Гынгазов/ТАСС

Попытку атаковать российские объекты ВСУ предприняли около восьми часов утра, используя беспилотник самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России утром 14 мая сообщило, что в ночь на 14 мая над Белгородской областью российские силы ПВО сбили 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, запущенных ВСУ.