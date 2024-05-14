Белгород, 14 мая, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Ночью 14 мая российские военные уничтожили над территорией Белгородской области 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Цели удалось сбить с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщило ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков14 мая написал, что система (ПВО) уничтожила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. При этом, по предварительным сведениям, из-за ударов ВСУ пострадала женщина. Она получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Пострадавшую доставили в больницу.

Помимо этого, оказались повреждены шесть автомобилей, линия электропередачи и остекление в 21 квартире в девяти многоквартирных домах. Кроме того, в результате атаки в ВСУ в городе посекло фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, а также кровлю в трех частных жилых домовладениях.

В Белгородском районе пробило кровлю частного жилого домовладения в посёлке Северный, а в селе Репное повредило автомобиль.

Вечером 13 мая Минобороны РФ объявило, что над Белгородской областью российские средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник.