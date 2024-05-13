Белгород, 13 мая, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 13 мая сбили над Белгородской областью запущенные ВСУ две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

(сс) IDF Spokesperson's Unit

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что ВСУ совершили серию попыток нанести террористические удары около 19:30.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что украинские боевики попытались нанести удары по нескольким населённым пунктам. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в течение 13 мая неоднократно сбивали вражеские воздушные цели над Белгородской областью. Гладков сообщил, что в ходе одной из атак ВСУ пострадали семь мирных жителей.

12 мая от удара украинских войск обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома в Белгороде. Минобороны отметило, что ВСУ использовали для удара по жилым кварталам города тактический комплекс «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и Vampire. Гладков сообщил, что из-под завалов дома спасли 17 человек, 15 жителей погибли.