Белгород, 14 мая, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ пострадала женщина, которая получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Её госпитализировали.

Кроме того, было повреждено остекление в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, посекло фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, а также кровлю в трех частных жилых домовладениях.

Помимо этого, получили повреждения шесть автомобилей и линия электропередачи. В Белгородском районе из-за удара украинских военных пробило кровлю одного частного жилого домовладения в посёлке Северный, а в селе Репное оказался поврежден автомобиль.

Как сообщило ИА Регнум, днём 13 мая российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ходе удара ВСУ. Согласно предварительной информации, пострадали семь человек.

13 мая российские средства ПВО сбили над Белгородской областью запущенные ВСУ две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник.