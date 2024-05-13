Москва, 13 мая, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Российская сборная по киберспорту отказались выступать в квалификационных состязаниях чемпионата мира по компьютерному спорту из-за требования отказаться от национального флага на соревнованиях, сообщила 13 мая Федерация компьютерного спорта РФ на официальном сайте.

Федерация компьютерного спорта России

«ФКС России не снимается с соревнований, но и не будет отказываться от флага и гимна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что руководство Международной федерации киберспорта (IESF) потребовало от киберспортсменов добровольно подписать отказ от использования российского флага на чемпионате или не участвовать в состязаниях.

ФКС назвала такие действия противоречащими решению съезда IESF, где большинство федераций поддержали снятие санкций с российских команд и возвращение им права на национальную символику.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года на съезде IESF 32 федерации поддержали отмену ограничений наложенных на российских киберспортсменов, 13 были против, 25 воздержались. На этом основании Международная федерация вернула российским спортсменам право на использование государственных символов.

В январе 2024 года IESF приостановило членство ФКС на основании жалобы от Украины. Поводом стало то, что федерация начала действовать в новых регионах России.

Президент ФКС Дмитрий Смит в марте сообщил, что IESF не разрешила федерации перейти в азиатскую конфедерацию. Поводом для такого решения стала позиция, что Россия — это Европа.