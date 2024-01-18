Сеул, 18 января, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу Украины и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Об этом сообщается на официальном сайте IESF.

Такое решение было принято руководителями федерации из-за того, что ФКС России, по заверению украинской стороны, начала свою деятельность в новых регионах РФ.

Приостановка членства будет действовать до заседания генассамблеи IESF, на которой члены организации должны будут решить: восстановить ли Россию в правах или же продлить отстранение до тех пор, пока ФКС России «не устранит причину санкций».

Отмечается, что российские киберспортсмены и команды смогут выступать на турнирах IESF в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, IESF вернула российским командам право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщили 28 августа 2023 года в Федерации компьютерного спорта России.

Участники съезда отклонили предложение Украины приостановить членство ФКС России в IESF.