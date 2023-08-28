Москва, 28 августа, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Международная федерация киберспорта вернула российским командам право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщили 28 августа в Федерации компьютерного спорта России.

Максим Блинов/РИА Новости

«28 августа на съезде Международной федерации компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования делегаты отменили решение съезда от 18 апреля 2022 года, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену решения выступило 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались», — сообщили в пресс-службе федерации.

Кроме того, участники съезда отклонили предложение Украины приостановить членство ФКС России в IESF.

Спорт должен объединять, а дискриминация спортсменов по национальному или любому другому признаку неприемлема, поэтому решение международной федерации — «отличная новость», отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Как сообщило ИА Регнум ранее, в России будут присваивать разряды и звания по компьютерному спорту. Их смогут получать киберспортсмены, выступающие в дисциплине «тактический трехмерный бой». Россия в 2001 году стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта.

В 2022 года после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД РФ называли эти решения политизированными и несправедливыми.

Глава МОК Томас Бах отмечал, что окончательного решения о доступе российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже пока не принято. Ранее комитет рекомендовал допускать к соревнованиям российских атлетов только в «нейтральном» статусе и только в одиночных выступлениях.

Международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», заявил в августе 2023 года президент России Владимир Путин.