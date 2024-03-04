Москва, 4 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Международной федерации киберспорта (IESF) не дали разрешение Федерации компьютерного спорта России перейти в азиатскую конфедерацию из-за формальной позиции секретариата организации. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

До этого 28 октября он рассказал агентству, что процесс находится на стадии выбора формата работы организации.

«Мы ощущаем все больше давления со стороны европейских коллег, и, конечно, пройти квалификацию на чемпионат мира от Европейского региона будет очень непросто», — отмечал Смит.

Он пояснил, что вариант вступления в Азиатскую федерацию киберспорта активно рассматривался. Для этого федерация налаживала необходимые контакты. По его словам, встреча с президентом Федерации компьютерного спорта Ирака не означала, что Российская организация переходит к активным действиям. Он подчёркивал, что хорошее общение тоже полезно.

«По большому счёту, у нас две точки для принятия решения. Первая — ближайшие два месяца, когда будет объявлено, как будут проходить отборочные (турниры) на чемпионат мира. В идеале нам нужно будет подписать соглашение, по которому мы четко распишем условия, делегацию и оплату», — отмечал собеседник

По словам Смита, если бы процесс перехода прошёл штатно, то Федерация компьютерного спорта России могла бы воздержаться от резких движений. В случае возникновения проблем, Смит отмечал, что придётся проводить перемены в организации в ускоренном формате.

«Ещё в прошлом году мы подали заявление на прохождение отборов в Азиатском регионе. Правление, одобрив эту историю, перевело реализацию на секретариат. Однако секретариат не выполнил поручение правления, исходя из формальной позиции, что Россия — это Европа, хотя, например, российские шахматисты успешно перешли в Азиатский регион», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам главы Федерации компьютерного спорта России, организация оспорит решение секретариата международной организации в случае возникновения проблем у российских спортсменов.

Смит уточнил, что если проблемы с участием киберспортсменов из России в соревнованиях продолжатся и в этом году, то последует апелляция к съезду IESF для изменении способа распределения стран по регионам, так чтобы подобная ситуация вновь не возникала

«Но там тоже могут отказать, и тогда наиболее вероятным вариантом будет уже создание своей организации. Проблема в том, что такие процессы всегда хлопотны, ресурсоёмки, всегда вызывают конфликты. Это для нас, конечно, нежелательно, мы предпочитаем, когда все вместе делают общее дело», — отметил Смит.

Очередной съезд IESF пройдет в ноябре, но не исключена вероятность, что будет и внеочередное мероприятие. Оно может пройти в начале лета. Глава Федерации компьютерного спорта подчеркнул, что большинство европейских стран только обрадуются переходу российских киберспортсменов в азиатскую конфедерацию.

«Очень мало людей и организаций в Европе, которые продолжают разговаривать с нами непредвзято. Большинство проявляет агрессивные намерения», — подытожил Смит.

Как сообщало ИА Регнум, IESF в августе вернула российским командам право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Участники съезда отклонили предложение Украины приостановить членство ФКС России в IESF.

Ранее 18 января международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу Украины и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Об этом сообщалось на официальном сайте IESF.

Такое решение приняли руководители федерации из-за того, что ФКС России, по заверению украинской стороны, начала свою деятельность в новых регионах.