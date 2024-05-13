Тбилиси, 13 мая, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах, сообщил 13 мая сайт законодательного органа республики.

Александр Патрин/ТАСС

Как сообщила по итогам заседания комитета депутат Екатерина Херхеулидзе, законопроект приняли очень быстро — за две минуты.

Документ направили на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание парламента.

Как сообщало ИА Регнум, во втором чтении законопроект об иноагентах юридический комитет принял 1 мая. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, протесты против этого законопроекта — не повод к тому, чтобы его не принимать.

Вечером 11 мая в Тбилиси поздним прошёл крупный митинг против законопроекта об иноагентах. Он продолжился 12 мая. К зданию парламента силовики подогнали спецтехнику, водомёты. Утром 13 мая силовики начали оттеснять людей от здания парламента на площади Руставели.