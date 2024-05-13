Москва, 13 мая, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, выпущенные Вооружёнными силами Украины над Белгородской областью. Об этом 13 мая сообщили в Министерстве обороны.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«13 мая около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Все снаряды уничтожили дежурные средства ПВО, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, днём 13 мая силы ПВО сбили два украинских дрона в Белгородской области. Очередную попытку атаковать российские объекты киевский режим предпринял около 16:00 мск. ВСУ применили беспилотники самолётного типа. Десять минут спустя украинская армия запустила ещё один дрон в сторону Белгородской области. Попытку атаковать территорию региона пресекли средства ПВО.

Кроме того, украинский беспилотник в небе над регионом сбили в полдень того же дня.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 мая, что система ПВО за минувшие сутки сбила четыре крылатые ракеты Storm Shadow, шесть «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer. Помимо этого российские силы ПВО за сутки уничтожили пять противорадиолокационных ракет HARM американского производства.