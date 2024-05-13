Москва, 13 мая, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Российская система ПВО за минувшие сутки сбила четыре крылатые ракеты Storm Shadow, шесть ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, сообщил 13 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции», — заявил генерал-лейтенант.

Помимо этого, российские силы ПВО, за сутки уничтожили пять противорадиолокационных ракет HARM американского производства.

По данным Министерства обороны, с начала проведения специальной военной операции на Украине российская армия уничтожила более 24 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало 13 мая ИА Регнум, российские силы ПВО в течение суток сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 украинских ВВС. Как заявил Конашенков, российские военные на нескольких направлениях в зоне СВО улучшили положение по переднему краю, в том числе в Харьковской области.

Ранее, 13 мая, в российском оборонном ведомстве заявили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников ВСУ над территорией Крыма.