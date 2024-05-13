Москва, 13 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Министерству обороны необходимо работать над социальным обеспечением участников специальной военной операции и их лечением. Об этом 13 мая заявил кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов в ходе консультаций в Совете Федерации.

Игорь Зарембо/РИА Новости

«Денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, <…> но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, <…> это касается и обеспечения участников СВО жильём», — сказал он.

Также Белоусов намерен обратить внимание на медицинское обслуживание военнослужащих. По его словам, многие участники СВО сталкиваются с ситуацией, когда их отказываются принимать в гражданских клиниках, а военные госпитали оказываются переполнены.

Кроме того, он отметил, что нужно заняться ситуацией с избыточной бюрократией и бумажной волокитой, связанной с подтверждением льгот военных. Это должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия.

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В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе консультаций отметила большой опыт работы Белоусова, который занимался в правительстве сферой экономики. Она назвала удачным решение президента Владимира Путина о выдвижении кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны. По её словам, потребности ведомства должны координироваться с возможностями экономики.

Белоусову 65 лет, он имеет значительный опыт работы в госструктурах, правительстве, занимался наукой. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, позже — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником президента по экономическим вопросам. В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик».

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент предложил назначить на должность главы Минобороны гражданского человека, поскольку ведомство должно реагировать на передовые идеи.

Назначение Белоусова принесёт Вооруженным силам только пользу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, предложенная верховным главнокомандующим кандидатура является абсолютно выверенным и обоснованным решением.