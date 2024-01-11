Москва, 11 января, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Все российские регионы на выставке «Россия» присоединились к акции поддержки жителей Белгородской области, которые буквально каждый день подвергаются обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. На стендах субъектов РФ появились слова «Белгород, наши сердца — с вами!».

Кадр из видео

Стенд Белгородской области утопает в тюльпанах — символе единения. Как сообщили организаторы выставки, во всех павильонах волонтёры раздают посетителям цветы, многие несут их на стенд Белгородчины и пишут слова поддержки и восхищения на специальных открытках в форме сердца.

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Губернатор Вячеслав Гладков выразил благодарность людям, которые пришли на выставку и посетили стенды региона. Также он поблагодарил президента Владимира Путина за его решения, позволяющие справиться с тяжёлой ситуацией.

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать всё, чтобы приблизить нас к победе», — отметил Гладков.

Организаторы отметили, что тюльпаны — это символом любви и счастья, а в Белгороде ежегодно проходит знаменитый на всю страну фестиваль «Река в цвету».

«В день Белгородской области мы предлагаем экспонентам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», — сказала представитель дирекции выставки «Россия» Ольга Бинда.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на выставке «Россия» 11 января состоялось открытие Дня Белгородской области, на котором Гладков рассказал о достижениях региона. Он рассказал, что Белгородская земля всегда стояла на защите рубежей страны. Рассказал губернатор и о мирных достижениях — успехах в сельском хозяйстве, образовании, медицине и промышленности, и о мерах по защите региона в условиях СВО.

Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода 30 декабря украинскими ракетами, когда погибли 25 человек и 108 получила ранения, руководство региона думало отменить участие в выставке. Но затем белгородцы приняли решение участвовать в мероприятии, чтобы не давать врагу повод думать, что он загнал людей в подвал, отметил глава Белгородской области.