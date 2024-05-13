Херсон, 13 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Херсонском направлении лишились 32 наблюдательных пунктов за сутки благодаря работе российской группировки войск «Днепр». Информацию об этом в своём Telegram-канале разместил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад территориальной обороны противника в районах Работино, Золотой Балки, Казацкого и Ивановки», — говорится в сообщении.

Владимир Сальдо добавил, что враг потерял 32 наблюдательных пункта и три склада с запасами материальных средств.

11 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе по расположению ВСУ в Токарёвке под Херсоном. Прилет пришелся по пункту временной дислокации противника.

В этот же день, по словам Лебедева, была ликвидирована украинская диверсионная группа, которая пыталась высадиться на острове Нестрига. В нее входили бойцы из состава 123-й бригады территориальной обороны 188-го батальона.

Днем ранее, 10 мая, подпольщик сообщил о ночном ударе по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области.