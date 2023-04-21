Украина, 11 мая, 2024, 10:53 — ИА Регнум. В Херсонской области Вооружённые силы России (ВС РФ) ликвидировали украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться на острове Нестрига. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Накрыли группу бандеровских ДРГ, которые, по сведениям от местных товарищей, высадились на острове Нестрига. Наши встретили их артиллерийским огнём, понеслись визги. Лодку вместе с плавунами развалили огнём. Выживших нет», — говорится в сообщении.

Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей, уточнил, что эта группа украинских диверсантов была из состава 123-й бригады территориальной обороны 188-го батальона.

Также он добавил, что 11 мая по Херсону были «прилёты».

«В город Херсон прилетали ФАБы на огонёк. У бандеровцев печаль: некая группа дроноводов почти под корень ушла к Бандере на вечную консультацию», — написал подпольщик.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 10 мая, Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По его словам, в это время был выход украинской ракеты ПВО и через минуту сильный взрыв, скорые дают понимание, что «прилетело куда нужно». Ещё один взрыв в Харькове слышали в 3:50 примерно в том же направлении.

Ранее подпольщик сообщил, что российские военные ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области.

Кроме того, Вооружённые силы России нанесли удар по расположению ВСУ в посёлке Зеселье в Николаевской области. Также Лебедев сообщил, что в Одесской области в ночь на 9 мая зафиксировано три «прилёта» в районе портов.