Украина, 11 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В Херсонской области в селе Токарёвка Вооружённые силы России (ВС РФ) ударили по расположению боевиков киевского режима. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

РИА Новости/Станислав Красильников

В село Токарёвка прилетело по ПВД (располага неприятеля), где новоприбывшие укладывались баиньки. В соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, отменив планы по ротации», — написал подпольщик.

Также он написал, что российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Бериславе.

«Окраины Берислава получили зачётное попадание, которое шатнуло дома в паре километров»,— следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Сергей Лебедев сообщал, что в Херсонской области российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться на острове Нестрига. Также он добавил, что 11 мая были прилёты и по Херсону.

Днём ранее, 10 мая, подпольщик сообщил, что ВС РФ нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По его словам, в это время был выход украинской ракеты ПВО и через минуту сильный взрыв, скорые дают понимание, что «прилетело куда нужно». Ещё один взрыв в Харькове слышали в 3:50 примерно в том же направлении.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что российские военные ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области.

Кроме того, Вооружённые силы России нанесли удар по расположению ВСУ в посёлке Зеселье в Николаевской области. Также Лебедев сообщил, что в Одесской области в ночь на 9 мая зафиксировано три «прилёта» в районе портов.