Москва, 9 мая, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по расположению ВСУ в посёлке Зеселье в Николаевской области, сообщил 9 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

РИА Новости

«Два прилета в Заселье. Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью «груз 200», — сказал он.

По его словам, прилетели две «Герани», которые ВСУ могли сбить.

«Или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению бойцов ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове.

Позднее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после «прилёта». По его словам, это предприятие находится на территории Индустриального района.

Днём 4 мая несколько взрывов прогремели в Одессе и на территории Николаевской области. До этого в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, на производственном предприятии после прилёта вспыхнул сильный пожар. По его словам, предприятие расположено в Индустриальном районе города.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами. Другой удар пришёлся по месту расположения украинских войск.