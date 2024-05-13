Симферополь, 13 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым приговорил пятерых агентов спецслужб Украины к срокам от 11 до 16 лет колонии, сообщили 13 мая в Центре общественных связей ФСБ.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Вступили в законную силу решения <…> о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже», — говорится в сообщении.

Силовики установили, что пятеро граждан Украины (Петровский Н., Котов С., Козлов И., Арефьев С., Заривный А.) собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российский армии в зоне спецоперации. Против мужчин возбудили уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.

Их всех суд приговорил к лишению свободы на срок от 11 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд Крыма в апреле приговорил к 11 годам колонии строго режима гражданина Украины, который по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал информацию о местах дислокации российских военных в Запорожской области. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным следствия, по указанию куратора осужденный также собирал данные в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры области.

ФСБ 20 апреля задержала в Северной Осетии 36-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже при попытке выехать в Грузию. Задержанный собирал информацию о том, где находятся личный состав и военная техника ВС России в зоне СВО.