Кривой Рог, Украина, 12 мая, 2024, 20:57 — ИА Регнум. На фоне воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы, сообщило 12 мая украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Взрывы в Криворожском районе», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

В этот же день сообщалось о взрывах В Харькове. Согласно данным украинского телеканала «Общественное», серия взрывов слышна за пределами города.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что в районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области Украины уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ).

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.