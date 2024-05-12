Москва, 13 мая, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко считает, что предложение президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность главы Минобороны «исключительно удачное решение».

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Андрей Белоусов

По мнению военного эксперта, у Белоусова «стратегический кругозор и есть нестандартный подход» к решению различных сложных и актуальных задач. Такие качества будут востребованы для достижения победы в спецоперации.

«Белоусов — государственник и патриот с огромным практическим опытом работы. Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову», — озвучил мнение аналитик «РИА Новости».

Назначение Белоусова, считает Коротченко, позволит также «повысить эффективность использования финансовых ресурсов на оборону, оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО».

В этой связи кандидатуру Андрея Белоусова можно охарактеризовать как «исключительно удачное решение», которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада, добавил главред.

Как сообщало ИА Регнум, Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. В 1981 году он закончил экономический факультет МГУ. В 2012–2013 годах занимал пост министра экономического развития России, в 2013–2020 годах — должность помощника президента, с 2020 года — пост первого вице-премьера.

Назначение Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу принесёт Вооруженным силам России «только пользу», убеждён председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, предложенная верховным главнокомандующим кандидатура Белоусова является абсолютно выверенным и обоснованным решением, соответствующем ситуации, в которой находятся Вооружённые силы России.

Зарубежные СМИ наперебой сообщают о кадровых перестановках в Министерстве обороны России. Первые полосы мировые таблоиды посвятили отставке Сергея Шойгу.