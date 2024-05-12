Лондон, 12 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении Вооружённых сил России (ВС РФ) в Харьковской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зеленский вчера говорил о наступлении россиян в Харьковской области. Он производил впечатление депрессивного и пессимистичного человека и выглядел явно изнурённым», — поделился впечатлениями аналитик.

По мнению Меркуриса, Зеленскому некого винить в происходящем, кроме себя и ещё начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который санкционировал удары по Белгороду.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, подтвердил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Это хорошая тенденция, но даётся это непросто, отметил он.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение Вооружённых сил России в Харьковской области.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая сообщил, ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.