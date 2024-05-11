Москва, 11 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Под натиском российских войск ВСУ в Харьковской области отступают, заявил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

Это хорошая тенденция, отметил он.

«Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удаётся непросто. За годы противник окопался в населённых пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остаётся другого выбора, как отступать. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», — сказал Ганчев «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 10 мая военкор Александр Коц заявил, что российские военные ночью вели массированный обстрел целей в Харьковской области. Военкор заявил, что «приграничье с ночи пришло в движение», но предостерёг от уверенности в быстрых победах.

Подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье, сообщал Ганчев утром 10 мая. Он уточнил, что столкновения идут на нескольких участках, и призвал жителей приграничных районов не покидать укрытия без острой необходимости.

Подразделения войск «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью, сообщил 11 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить своих граждан от обстрелов ВСУ и действий диверсионных групп противника, в связи с этим наступательные действия ВС РФ будут более активными, отмечал в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.