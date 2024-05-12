Белгород, 12 мая, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, сообщил 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Разбор завалов продолжается, есть информация о том, что под обломками, возможно, остаются люди, спасатели делают всё возможное, отметил Гладков.

«Все люди переселены. Те, у кого есть необходимость, отправлены в пункты временного размещения. В подъездах организовано дежурство нашей самообороны, оно будет продолжаться всю ночь», — сообщил также Гладков.

Спасатели, сотрудники ЖКХ и строители разворачивают установку дополнительного освещения, вечером и ночью работы по разбору завалов будут продолжены, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

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Из-под завалов спасли 20 человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия пострадали 17 человек, проинформировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров. Эвакуация из здания завершена, устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской.

МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.