Москва, 12 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по туризму поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера России. сообщил 12 мая журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Дмитрий Чернышенко

«Мы всецело поддерживаем кандидатуру Дмитрия Николаевича Чернышенко», — сказал он.

Также кандидатуру Чернышенко единогласно поддержал и комитет Госдумы по спорту. Об этом сообщил глава комитета Госдумы Дмитрий Свищев.

Как сообщало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдуме на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров.

Премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России 11 мая. Он предложил переназначить ныне исполняющих обязанности зампредседателей правительства Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.