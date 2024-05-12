Белгород, 12 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Белгороде произошло повторное обрушение многоэтажки на улице Щорса, сообщило МЧС.

Кадр из видео

«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Ранее в многоэтажку попал фрагмент сбитой украинской ракеты «Точка-У», после чего произошло обрушение дома.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire.

Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил он.

Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник сообщал, что под завалами могут находиться 20 человек. Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция, сообщалось, что из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей. Следственный комитет заявил, что в результате происшествия есть погибшие. СК также возбудил уголовное дело о теракте.