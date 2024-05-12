Не менее пяти человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в Белгороде
«112»: пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в Белгороде
Белгород, 12 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный жилой дом в Белгороде, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает 12 мая Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
«Пять человек пострадали при ракетном ударе по многоэтажке в Белгороде», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что до 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда дома. Среди пострадавших один ребёнок.
На месте работают спасатели и военные. Существует угроза обрушения соседних подъездов, жителей эвакуируют.
Как передавало ИА Регнум, 12 мая глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, добавил он.