Белгород, 12 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный жилой дом в Белгороде, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает 12 мая Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

«Пять человек пострадали при ракетном ударе по многоэтажке в Белгороде», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что до 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда дома. Среди пострадавших один ребёнок.

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На месте работают спасатели и военные. Существует угроза обрушения соседних подъездов, жителей эвакуируют.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, добавил он.