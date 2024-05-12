Белгород, 12 мая, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки «Север», используя реактивные системы залпового огня «Град», сорвали переброску сил украинских боевиков на границе с Белгородской областью в районе Украины. Об операции сообщили в Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Установка «Град» ведет огонь

По информации военных, расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» разбили обнаруженные разведкой позиции с боевиками и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Разведка группировки передала данные об обнаружении противника. После этого снаряжённая осколочно-фугасными снарядами боевая машина «Град» выдвинулась на огневой рубеж.

Как рассказал водитель-заряжающий с позывным Кинолог, боевая машина ещё ни разу не подводила расчёт. Украинцы боятся российских артиллеристов.

«Уничтожали легкобронированную технику, минометы, живую силу противника. Враг очень часто бьёт по мирным жителям. Наша задача отогнать противника как можно дальше от наших границ», — пояснил Кинолог.

Командир реактивного взвода с позывным «Чекист» рассказал, что он из Белгородской области и когда за его спиной родные и близкие, семья, он не может не доделать свою работу.

«Будьте уверены и за мой расчёт. Он состоит полностью из белгородцев. Мы выполним любую задачу, » — заверил Чекист.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия только за один день взяла под контроль 30 кв км территории Харьковской области, заявил 11 мая бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

С 10 по 11 мая из Харьковской области эвакуировали 970 человек. Местные власти вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Потери, которые ВСУ понесли за время спецоперации, приближаются к 700 тыс. военных, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал Апты Алаудинов.