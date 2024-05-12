Киев, 12 мая, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Российская армия только за один день взяла под контроль 30 квадратных километров территории Харьковской области, заявил 11 мая бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

По его словам, летом 2023 года ВСУ разминировали там часть местности.

«Россия продвигается к Харькову», — признал экс-депутат.

Мосийчук назвал украинские власти необучаемыми и уничтожающими страну. Правительство ведёт Украину к поражению, поэтому от всех мешающих избавляются, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, подтвердил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Это хорошая тенденция, но даётся это непросто, отметил он.

С 10 по 11 мая из Харьковской области эвакуировали 970 человек. Местные власти вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая сообщил, ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. По его словам, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины вблизи Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного. За сутки потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.