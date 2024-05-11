Москва, 12 мая, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Потери, которые ВСУ понесли за время спецоперации, приближаются к 700 тыс. военных. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал Апты Алаудинов в опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым видео в разговоре с украинским пленным Владимиром Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Украинец рассказал, что был мобилизован несмотря на то, что на его иждивении находилась мать-инвалид. Алаудинов озвучил ему реальное количество жертв со стороны украинского народа, гибнущего за интересы преступного киевского режима.

«Те, кто сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать — погибают. Ваши потери уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс.», — сказал Апты Алаудинов.

Генерал также сказал пленному, что украинский народ не враг России, добавив, что «не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери».

«Реальное число жертв конфликта ясно свидетельствует не в пользу простых украинцев», — написал в комментарии Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой в наиболее интенсивных зонах конфликта составляет не более четырёх часов, отметили в своей публикации обозреватели военного издания Military Watch Magazine.

Офицеры украинской армии признают, что показатель смертности в подразделениях, отправленных на фронт, составляет до 80-90%.

За шесть месяцев своего безуспешного контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения, заявил 1 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.