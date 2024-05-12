Харьков, Украина, 12 мая, 2024, 03:11 — ИА Регнум. С 10 мая из приграничных населённых пунктов Харьковской области эвакуировали около тысячи человек, сообщили в нацполиции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«В течение 10–11 мая полицейские вывезли 970 человек», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По данным нацполиции, гражданское население вывозится из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая стало известно об эвакуации населения из города Волчанска Харьковской области. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили объявил о массовом отъезде людей в близлежащие населённые пункты.

Наступление России на Харьковскую область стало ответом на обстрелы Белгорода, совершаемые с одобрения украинского лидера Владимира Зеленского и начальника главного управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Украинцам придётся смириться с тем, что Россия начала наступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции на харьковском направлении. Пока не ясно, до какого места будет наступление, отметил французский аналитик Белиг Набли. По мнению эксперта, подобная тактика «заставляет нервничать» Киев больше Запада, поскольку в данной ситуации трудно предугадать действия ВС РФ и сформулировать собственную стратегию.