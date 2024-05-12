Киев, 12 мая, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Планируемая передача Евросоюзом порядка трёх млрд евро с доходов от замороженных российских активов недостаточна, на военные нужды ВСУ необходимо гораздо больше. Об этом заявил в интервью Politico министр юстиции Украины Денис Малюська.

Minjust.gov.ua Денис Малюська

«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто», — заявил Малюська, добавив, что для победы Украине нужны сотни миллиардов.

При этом он назвал решение ЕС хорошим первым шагом, однако Киев хочет добиться полной конфискации замороженных российских активов. С точки зрения урегулирования конфликта это будет единственным решающим подходом, заключил украинский министр.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года американский журнал Politico сообщал, что власти ЕС решили не передавать Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, а вместо этого разрешили депозитарию Euroclear, в управлении которого находится большая часть замороженных средств РФ, оставить себе часть доходов на юридические разбирательства и покрытие рисков.

Власти Евросоюза предложили тем странам, которые не хотят использовать прибыль от замороженных активов России для закупки оружия для ВСУ, ограничиться предоставлением Киеву гуманитарной помощи. Это инициатива Еврокомиссии вызвала скепсис у представителей ведущих стран ЕС (Германии, Франции и Италии), поскольку те боятся финансовых и юридических последствий передачи Киеву прибыли от замороженных активов России.

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов РФ для оказания помощи Украине, проинформировало 8 мая председательство Бельгии. Порядка 90% доходов, полученных от активов России, предполагается направить на военную поддержку.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, заявил 28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, подчеркнул он. Россия в случае принятия Западом такого решения будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, к тому же в России тоже есть западные средства, отметил пресс-секретарь президента.