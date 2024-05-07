Вашингтон, 7 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Власти Евросоюза предлагают тем странам, которые не хотят использовать прибыль от замороженных активов России для закупки оружия для ВСУ, ограничиться предоставлением Киеву гуманитарной помощи, сообщает 7 мая газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

Сергей Корсун ИА Регнум

Издание напомнило, что ранее представители целого ряда стран, которые входят в ЕС, но не входят в НАТО (Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия) потребовали освободить свои государства от обязательства покупать боеприпасы для ВСУ.

«Это последняя попытка привлечь на свою сторону те страны ЕС, которые не входят в НАТО, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, и которые потребовали освободить их от покупки боеприпасов. Другие ярые критики военной стратегии ЕС на Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают это требование», — указали авторы.

Вместе с тем в материале отмечается, что и это новое предложение Еврокомиссии вызывает скепсис у представителей ведущих стран ЕС (Германии, Франции и Италии), поскольку те боятся финансовых и юридических последствий передачи Киеву прибыли от замороженных активов РФ.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. План касается средств (192 млрд евро), размещённых в депозитарии Euroclear в Бельгии.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов РФ, 90% от прибыли предполагается направлять на военные поставки ВСУ.

Чиновники ряда европейских стран опасаются, что конфискация замороженных активов России может обернуться шквалом репарационных требований, отметили 3 мая обозреватели газеты Financial Times. В качестве примера они привели споры различных стран с Германией после двух мировых войн и претензии к империалистическим державам со стороны их бывших колоний.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, заявил 28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, подчеркнул он. Россия в случае принятия Западом такого решения будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, к тому же в России тоже есть западные средства, отметил пресс-секретарь президента.