Киев, 11 мая, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Постоянно звучащие на Украине заявления о том, что существует западное «чудо-оружие», с помощью которого якобы можно победить Россию, являются лживой пропагандой, заявил 11 мая в интервью Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Михаил Воскресенский /РИА Новости

Он напомнил, что на протяжении последних лет за такое «чудо-оружие» выдавали самые разнообразные вооружения.

«Вот якобы придут снаряды, и мы их (ВС РФ. — Прим. ред.) остановим. Ну это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут «Байрактары», «святая» Джавелина (противотанковый ракетный комплекс Javelin. — Прим. ред.), что там ещё. «Леопарды», «Абрамсы», ATACMSы, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения», — сказал Стариков.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая президент США Джозеф Байден распорядился направить Украине военную помощь в объёме 400 млн долларов. В состав нового пакета военной помощи войдут в том числе ракеты Patriot, боевые машины пехоты Bradley, взрывные устройства типа MRAP и ракеты для противотанковых комплексов Javelin, сообщало ранее издание Politico.

Байден 24 апреля подписал закон о выделении около 61 млрд долларов военной помощи Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла соответствующий документ. Большая часть средств будет направлена предприятиям ВПК США и Пентагону.

Советник президента США Джейк Салливан ранее признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 10 мая заявил, что длительное отсутствие поставок американского оружия привело к потерей Украиной инициативы в конфликте, и на её восстановление может потребоваться «определённое время».

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.