Вашингтон, 11 мая, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Длительное отсутствие поставок американского оружия привело к потерей Украиной инициативы в конфликте. На её восстановление может потребоваться определённое время. Об этом 10 мая в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Многомесячная задержка со стороны Конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Россия достигла тактических преимуществ, пока администрация Белого дома ожидала от законодателей одобрения нового пакета военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, Украина столкнулась с проблемой применения американского оружия из-за помех, создаваемых российским средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом написало американское издание Business Insider. Указывалось, что точность из-за помех снизилась у высокоточных снарядов Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц M777 и HIMARS.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около 61 млрд долларов военной помощи Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла соответствующий документ. Большая часть средств будет направлена предприятиям ВПК США и Пентагону.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в апреле проинформировал, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции. Как отметил министр, США для недопущения поражения Украины намерены предоставить Киеву почти 61 млрд долларов, большая часть из которых пойдёт на финансирование американского военно-промышленного комплекса. При этом, подчеркнул Шойгу, руководство США цинично заявляет, что погибать за интересы Вашингтона в борьбе с Россией будут именно украинцы.