Донецк, 11 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Запад может ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского, срок полномочий которого истекает после 20 мая. Также на Украине может произойти военный переворот, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский

«Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я, со своей стороны, считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным. Ну а потом там есть определённая развилка — от того, что он будет отстранён в плане какого-то переворота или даже вплоть до его ликвидации, я бы и этого не исключал»,— цитирует слова Пушилина «Газета.ru».

Также Пушилин отметил, что Запад будет перекладывать вину в том, что произойдёт с Зеленским, на Россию.

Как причину устранения нынешнего главы киевского режима Денис Пушилин назвал необходимость сокрытия коррупции при поставках помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поделился мнением, что США не инициировали якобы предотвращённое СБУ покушение на украинского лидера Владимира Зеленского, но вполне могли помочь его врагам внутри страны.

В качестве потенциальных заказчиков вероятного покушения на главу киевского режима Джонсон назвал неонацистские группы и военных, поддерживающих бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим предполагаемым инициатором экс-разведчик обозначил мэра Киева Виталия Кличко. Он активно контактирует с Вашингтоном в роли потенциального преемника Зеленского, пояснил Джонсон.

7 мая Служба безопасности Украины объявила о задержании высокопоставленного сотрудника управления государственной охраны полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене. Заявлялось о задержании двух сотрудников управления (оба в звании полковника), которые вместе с ещё тремя фигурантами того же уголовного дела якобы готовили «по заданию российских спецслужб» покушение на Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников.

Информация о готовящемся покушении на Зеленского — плохой знак для него. Это говорит о том, что на Западе принято решение о ликвидации главы киевского режима, отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

России не нужна смерть Зеленского, он гораздо полезнее живым, поскольку иначе он не сможет рассказать о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги, заявлял ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Западу же Зеленский выгоднее в роли «сакральной жертвы», подчеркнул эксперт.