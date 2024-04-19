Киев, 19 апреля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. России не нужна смерть главы киевского режима Владимира Зеленского. Наоборот, Зеленский для России гораздо полезнее живой, поскольку иначе он не может рассказать многое о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги. А Западу Зеленский выгоднее в роли «сакральной жертвы». Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак, комментируя заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, указавшего на заинтересованность Запада в физическом устранении Зеленского.

Сергей Корсун ИА Регнум

Эксперт указал на явные продолжительные связи главы киевского режима со спецслужбами Великобритании. А они, в свою очередь, накопили богатый опыт покушений на «бывших в употреблении» лиц, сотрудничавших с ними и в определённый момент ставших слишком опасными из-за своей осведомлённости, чреватой информационными утечками. России же гибель Зеленского совсем не выгодна, уверен Дудчак. Причём по той же самой причине — он слишком много знает и, следовательно, однажды может стать ценным источником информации о следах Запада во многих преступлениях нынешних украинских властей. Убивать его в расчёте на смену курса киевского режима тоже наивно, отметил политолог. Антироссийский курс нынешней Украины гарантирован интересом правящих кругов Запада во главе с США, от которых надёжно зависит вся властная украинская верхушка.

Поэтому реальная подоплёка предполагаемого покушения на Зеленского, если оно действительно замышлялось, указывает вовсе не на российский след. И не суть важно, какие показания из «российского агента», якобы пойманного в Польше при подготовке преступления, удастся выбить силовикам стран НАТО.

«Нам вообще нет никакого смысла убивать Зеленского. Наоборот. А для известных сил на Западе он как раз был бы выгодным вариантом очередной сакральной жертвы. Он — отработанный материал, который там больше никому не нужен. Но его можно использовать в последний раз, изобразив из него такую жертву, как они это уже делали неоднократно. Президентские выборы на Украине не планируются, но подготовка к ним явно идёт. Поменять Зеленского можно другими способами. Один из таких способов — принести его в жертву. Затем — устроить политическое шоу. Будут носить тело, будут прощаться, прикладываться к холодному лобику где-нибудь в Берлине или Варшаве. А нам гораздо интереснее с ним довести дело до конца, и нет смысла обсуждать, легитимный он или нелегитимный. Он должен досидеть до конца, присесть на скамью подсудимых трибунала по окончанию всего этого. Думаю, должен быть когда-нибудь трибунал, и Зеленский должен быть одним из его участников», — прокомментировал Дудчак.

Информация о готовящемся в Польше покушении на главу киевского режима Владимира Зеленского — плохой знак для него, отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале 19 апреля. Он предположил, что на Западе принято решение о ликвидации украинского лидера. Также Медведев назвал Зеленского главным бандеровцем и «наркотическим клоуном», у которого появились основания «всполошиться не на шутку». «Бойся, паяц!» — резюмировал зампред Совбеза.

Служба безопасности Украины (СБУ), как сообщало ИА Регнум, распространила 18 апреля информацию о задержании в Польше мужчины, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. Ведомство заявило, что задержанный — «российский агент», собиравший информацию о мерах безопасности в польском аэропорте Жешув-Ясёнка. Эти сведения мужчина якобы должен был передать в Россию.