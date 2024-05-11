Вашингтон, 11 мая, 2024, 05:32 — ИА Регнум. США не инициировали якобы предотвращённое СБУ покушение на украинского лидера Владимира Зеленского, но вполне могли помочь его врагам внутри страны. Своим предположением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я не думаю, что они (спецслужбы США — Прим. ред.) окажутся главными инициаторами, но точно могут быть помощниками. У Зеленского хватает врагов в армии. <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт. Он (Зеленский. — Прим. ред.) имеет дело с серьёзными внутренними усобицами», — сказал бывший американский разведчик.

В качестве потенциальных заказчиков вероятного покушения на главу киевского режима Джонсон назвал неонацистские группы и военных, поддерживающих бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим предполагаемым инициатором экс-разведчик обозначил мэра Киева Виталия Кличко. Он активно контактирует с Вашингтоном в роли потенциального преемника Зеленского, пояснил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Служба безопасности Украины объявила о задержании высокопоставленного сотрудника управления государственной охраны полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене. Заявлялось о задержании двух сотрудников управления (оба в звании полковника), которые вместе с ещё тремя фигурантами того же уголовного дела якобы готовили «по заданию российских спецслужб» покушение на Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников. У фигурантов дела провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли «средства поражения» и другие доказательства их преступной деятельности, уточнили в СБУ. По версии службы, задержанные искали военных, приближенных к охране Зеленского, чтобы те взяли главу киевского режима в заложники, а потом ликвидировали. Фигурантов дела арестовали.

Информация о готовящемся покушении на Зеленского — плохой знак для него. Это говорит о том, что на Западе принято решение о ликвидации главы киевского режима, отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

России не нужна смерть Зеленского, он гораздо полезнее живым, поскольку иначе он не сможет рассказать о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги, заявлял ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Западу же Зеленский выгоднее в роли «сакральной жертвы», подчеркнул эксперт.