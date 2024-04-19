Москва, 19 апреля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Информация о готовящемся в Польше покушении на главу киевского режима Владимира Зеленского — плохой знак для него. Возможно, Запад принял решение о его ликвидации, написал 19 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Медведев прокомментировал информацию о покушении, назвав Зеленского главным бандеровцем и «наркотическим клоуном», у которого появились основания «всполошиться не на шутку».

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, СБУ 18 апреля распространила информацию о задержании в Польше мужчины, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. Ведомство заявило, что задержанный — «российский агент», собиравший информацию о мерах безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка в Польше. Якобы он должен был передать эти данные в Россию.