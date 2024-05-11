Москва, 11 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Военные российской группировки «Север» за сутки уничтожили до 170 бойцов ВСУ и взяли в плен ещё 34 бойца. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 мая на брифинге.

Кадр из видео

По данным ведомства, освобождение населённых пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья стало результатом наступательных действий группировки в Харьковской области.

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Поражение живой силе и технике противника российские военные нанесли у города Волчанска, населённых пунктов Весёлое, Глубокое, Нескучное и Красное в Харьковской области. В боях со стороны Украины участвовали 23-я, 43-я механизированные бригады ВСУ, 120-я, 125-я бригады теробороны и 15-й погранотряд пограничной службы Украины.

Противник за сутки потерял до 170 бойцов, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения группировки «Север» также уничтожили боевую машину чешской реактивной системы залпового огня Vampire, французскую САУ Caesar, украинскую САУ «Богдана», четыре гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук».

«Взяты в плен 34 украинских военнослужащих», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 5 по 10 мая в плен российским военным сдались 13 украинских бойцов, за неделю с 28 апреля по 4 мая — 14 бойцов. Пленные рассказывают об остановке в рядах ВСУ и отношении к бойцам со стороны командования.

По словам украинца Валерия Жадана, медкомиссии признают годными для службы в армии практически всех, обследование носит формальный характер. Другой пленный боец ВСУ Александр Ведерников рассказал, что «ограниченно годных» отправляют на передовую, хотя обещают службу в штабах и на блокпостах.

Своих же сослуживцев, решивших сдаться в плен, украинские военные атакуют, в том числе FPV-дронами. Один из таких случаев произошёл в районе Авдеевки, где сдавшуюся группу из восьми человек выводили российские спецназовцы. ВСУ несколько раз пытались её атаковать с помощью двух видов беспилотников, в результате несколько пленных получили ранения.