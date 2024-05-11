ЛНР, 11 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР) были повреждены более 40 домов, сообщила 11 мая пресс-служба правительства республики.

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Также были повреждены четыре резервуара с топливом, административное здание нефтебазы и несколько единиц техники, рассказал глава муниципалитета Андрей Рубанцов.

«Также пострадали 42 жилых дома (осколками посечена кровля и окна) по улицам микрорайона Киевского. Сгорела одна частная пристройка и сарай в непосредственной близости к нефтебазе. Кроме того, повреждены 13 гаражей гаражного кооператива «Светофор», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ вечером 10 мая нанесли ракетный удар с использованием кассетных боеприпасов по нефтебазе в Ровеньках. Начался сильный пожар. К 8 утра возгорание было ликвидировано.

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В результате обстрела четыре человека погибли, ещё 11 человек получили ранения, сообщил минздрав ЛНР. Раненым оказывается вся необходимая помощь, несколько человек госпитализированы, рассказала глава ведомства Наталия Пащенко.

Следственный комитет проинформировал, что проведёт расследование по факту обстрела нефтебазы. Сотрудники ведомства установят обстоятельства обстрела, а также дадут действиям всех причастных лиц правовую оценку.