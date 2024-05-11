ЛНР, 11 мая, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорания, которые возникли в результате ракетного обстрела украинскими боевиками города Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

61.mchs.gov.ru Пожар

Всего было потушено 18 очагов возгорания в результате обстрела ВСУ.

«Пожарные не допустили увеличения площади горения. На месте работали 85 человек и 12 единиц техники», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.

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За минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.

Так, уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.