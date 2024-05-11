В Ровеньках в ЛНР пожар на нефтебазе потушен, огонь не распространился
МЧС: пожар после ракетного удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР ликвидирован
ЛНР, 11 мая, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорания, которые возникли в результате ракетного обстрела украинскими боевиками города Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
Всего было потушено 18 очагов возгорания в результате обстрела ВСУ.
«Пожарные не допустили увеличения площади горения. На месте работали 85 человек и 12 единиц техники», — добавили в МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.
За минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.
Так, уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.