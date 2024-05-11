Донецк, 11 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Продолжающееся освобождение территории Донецкой Народной Республики от ВСУ привело к тому, что противник потерял возможность обстреливать Донецк из артиллерии, заявил 11 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Валентин Спринчак/ТАСС

Но обстрелы не прекратились, теперь ВСУ используют дальнобойное оружие, сказал Пушилин.

«С одной стороны, это снизило интенсивность обстрелов или поменяло, может быть, характер этих обстрелов. Для многих районов Донецка, которые обстреливались просто артиллерией, сейчас у противника такой возможности нет. Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение, поставляемое Западом, ракеты, которые они всё же применяют», — сказал глава ДНР в интервью ТАСС.

ВСУ ежедневно атакуют населённые пункты Донбасса, в том числе Донецк, используя ракеты, беспилотники и другие виды вооружения. 10 мая в результате ударов погибли две жительницы Донецка. 7 мая сообщалось, что в Донецке и его окрестностях за неделю было уничтожено 500 беспилотников ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, десять лет назад, 11 мая 2014 года, в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР за независимость от Украины проголосовали 89% пришедших на участки, в ЛНР — 94%.

Президент Владимир Путин 11 мая поздравил жителей республик с годовщиной этого события. Глава государства отметил, что на референдумах 2014 года жители ДНР и ЛНР показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие. Президент подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.