Донецк, 7 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Почти 500 беспилотников-камикадзе были перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации ведомства, силовики над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружили и уничтожили 494 украинских беспилотника.

В Кировском районе Донецка и в селе Веселое Ясиноватского района были сбиты ударные FPV-дроны, несущие самодельные взрывные устройства.

Кроме того, в ФСБ добавили, что ударный беспилотник перехвачен вблизи одной из электроподстанций.

Как сообщало ИА Регнум, танкисты группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области.

ВСУ активизировали атаки беспилотными летательными аппаратами по населённым пунктам в Херсонской области, заявил 5 мая сенатор от региона Игорь Кастюкевич.