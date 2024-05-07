В Донецке и окрестностях за неделю уничтожено почти 500 беспилотников ВСУ
ФСБ: в Донецке и окрестностях за неделю перехвачено около 500 беспилотников ВСУ
Донецк, 7 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Почти 500 беспилотников-камикадзе были перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.
По информации ведомства, силовики над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружили и уничтожили 494 украинских беспилотника.
В Кировском районе Донецка и в селе Веселое Ясиноватского района были сбиты ударные FPV-дроны, несущие самодельные взрывные устройства.
Кроме того, в ФСБ добавили, что ударный беспилотник перехвачен вблизи одной из электроподстанций.
Как сообщало ИА Регнум, танкисты группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
Экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области.
ВСУ активизировали атаки беспилотными летательными аппаратами по населённым пунктам в Херсонской области, заявил 5 мая сенатор от региона Игорь Кастюкевич.