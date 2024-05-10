Донецк, 10 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины, сообщил 10 мая мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Известия/Андрей Эрштрем

«В Кировском районе в результате обстрела посёлка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 г. р. и 2004 г. р.», — написал он.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранение получил водитель мусоровоза.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая мужчина и женщина получили серьёзные травмы, когда их автомобиль подорвался на украинской мине в районе села Николаевка в Донецкой Народной Республике.

В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ сбросили на Еленовку, расположенную в 10 км от Донецка, взрывоопасный предмет с беспилотника. До этого сообщалось, что мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, при обстреле Петровского района Донецка пострадал ещё один мужчина.

ВСУ 30 апреля обстреляли посёлок Комарова, входящий в муниципалитет Горловка, пострадала девочка в возрасте около пяти лет. 28 апреля при обстреле ВСУ посёлка Александровка в Донецке на территории храма погибла женщина. Украинские боевики обстреливали населённый пункт снарядами калибра 155 мм.