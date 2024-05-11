Берлин, 11 мая, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на фоне нанесения российской армией ударов по военным объектам в Харькове испытывает острую нехватку личного состава, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украине нужно не только больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 тыс. новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление», — написал он.

По его словам, сейчас украинская армия находится в тяжелейшей ситуации на фронте.

«Последний шанс», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что власти США признали преимущества российской армии и заявили о её тактических успехах на востоке Украины и в Донбассе.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в апреле проинформировал, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции. Как отметил министр, США для недопущения поражения Украины намерены предоставить Киеву почти 61 млрд долларов, большая часть из которых пойдёт на финансирование американского военно-промышленного комплекса. При этом, подчеркнул Шойгу, руководство США цинично заявляет, что погибать за интересы Вашингтона в борьбе с Россией будут именно украинцы.

10 мая украинское издание «Страна. ua» проинформировало об эвакуации населения из города Волчанска под Харьковом. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили уточнил, что людей размещают в близлежащих населённых пунктах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в этот же день сообщил об ударах ВС России по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.