Харьков, Украина, 10 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Из города Волчанска Харьковской области и соседних населённых пунктов массово выезжает население, пишет 10 мая украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на главу подконтрольной Киеву местной администрации Тамаза Гамбарашвили.

Александр Река/ТАСС

«Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Вывозим из Волчанска и близлежащих населённых пунктов», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Столкновения идут на нескольких участках, уточнил он.

Об активизации действий ВС РФ на харьковском направлении ранее проинформировал военный корреспондент Александр Коц. Ссылаясь на подписчиков из Белгородской области, он сообщил о массированных ночных обстрелах российскими военными целей в Харьковской области. «Приграничье с ночи пришло в движение», ВС РФ вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты, отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.