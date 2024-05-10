На Украине сообщили об эвакуации населения из города Волчанск под Харьковом
«Страна. ua»: из города Волчанска Харьковской области массово выезжает население
Харьков, Украина, 10 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Из города Волчанска Харьковской области и соседних населённых пунктов массово выезжает население, пишет 10 мая украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на главу подконтрольной Киеву местной администрации Тамаза Гамбарашвили.
«Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Вывозим из Волчанска и близлежащих населённых пунктов», — приводит издание его слова.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Столкновения идут на нескольких участках, уточнил он.
Об активизации действий ВС РФ на харьковском направлении ранее проинформировал военный корреспондент Александр Коц. Ссылаясь на подписчиков из Белгородской области, он сообщил о массированных ночных обстрелах российскими военными целей в Харьковской области. «Приграничье с ночи пришло в движение», ВС РФ вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты, отметил он.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.