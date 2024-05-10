Москва, 10 мая, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области, сообщил 10 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Из Харькова сообщают: 03:20, взрывы, Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся скорые без сирен, но с мигалками», — сказал он.

По его словам, в это время был выход украинской ракеты ПВО и через минуту сильный взрыв, скорые дают понимание, что «прилетело куда нужно». Ещё один взрыв в Харькове слышали в 3:50 примерно в том же направлении, заключил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что российские военные ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области.

Кроме того, Вооружённые силы России нанесли удар по расположению ВСУ в посёлке Зеселье в Николаевской области. Также Лебедев сообщил, что в Одесской области в ночь на 9 мая зафиксировано три «прилёта» в районе портов.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.