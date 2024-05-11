Вашингтон, 11 мая, 2024, 08:04 — ИА Регнум. В США обсуждают кандидатуру будущего нового вице-премьера. На одной из встреч со сторонниками потенциальный кандидат на выборы президента Дональд Трамп спросил присутствующих в Палм-Бич в его поместье в Мар-а-Лаго, кто им нравится в качестве кандидата на эту должность.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Мужчина из зала выкрикнул, что хотел бы видеть вице-президентом Такера Карлсона, который «говорит правду».

Трамп согласился с этой кандидатурой, назвав журналиста хорошим человеком, который любит «нашу страну».

«Многие люди с вами согласны», — признал Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 8 мая победил на первичных выборах (праймериз) среди представителей Республиканской партии в американском штате Индиана, написала газета The New York Times.

У Трампа уже набрано количество голосов делегатов, необходимое для выдвижения кандидатом от республиканцев. Его основной оппонент — действующий глава Белого дома Джозеф Байден, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Такер Карлсон заявил, что в Вашингтоне обсуждается принятие законопроекта о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, потому что так правящему классу в США легче будет «воровать» их.